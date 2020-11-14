Бразилия обыграла команду Венесуэлы: счет минимальный

На третьем квалификационном этапеЧемпионата мира команда Бразилиииграла с командой Венесуэлы.

Как передает Арменпресс, в матче, состоявшемся в Сан-Паулу, многократные чемпионы мира победили с минимальным счетом. Единственный гол бразильской команды на 66-й минуте забил Фирминьо. После этой победы бразильская команда является лидером турнирной таблицы. Венесуэла –на предпоследнем месте.

Следующий матч бразильцы сыграют 18 ноября – с командой Уругвая.