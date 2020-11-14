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Бразилия обыграла команду Венесуэлы: счет минимальный

Бразилия обыграла команду Венесуэлы: счет минимальный

На третьем квалификационном этапеЧемпионата мира команда Бразилиииграла с командой Венесуэлы.

Как  передает Арменпресс, в матче, состоявшемся в Сан-Паулу, многократные чемпионы мира победили с минимальным  счетом. Единственный гол бразильской команды на 66-й минуте забил Фирминьо. После этой победы бразильская команда является лидером турнирной таблицы. Венесуэла –на предпоследнем месте.

Следующий матч бразильцы сыграют 18 ноября – с командой  Уругвая.


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