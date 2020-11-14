Не надо отчаиваться: очередная партия гуманитарной помощи из Канады направляется в Армению

Очередная партия гуманитарной помощи для арцахцев будет отправлена из Канады в Армению 21 ноября.

В беседе с Арменпресс член Объединенного армянского совета Онтарио (UACO) Эдгар Манукян отметил, что работа по поддержке армянской общины продолжается.

«До этого мы отправляли разные партии гуманитарной помощи, только из Торонто было отправлено 15 тонн груза. Сбор товаров осуществляется согласно списку нашего посольства. Отправлены спальные мешки, медикаменты, теплая одежда, детские товары, предметы первой необходимости и др. Отчаянию нет места, работа продолжается », - сказал Эдгар Манукян.

Он сообщил, что в ближайшие недели в Армению будут отправлены медицинские микроавтобусы.