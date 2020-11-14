Цены на цветные металлы - 13-11-20

ЛОНДОН, 14 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.05% и составила 1922.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.18% и составила 6921.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.86% и составила 1884.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.54% и составила 15922.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.27% и составила 18260.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.47% и составила 2608.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20172.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.