"Айастани Анрапетутюн". Индицент с «МИ-24» - серьезный фактор начала новых процессов

«Очевидно, что случайность крушения в тот день вертолета МИ-24 очень мала, в том числе и по другим объективным обстоятельствам. Первое: вертолеты российских погранвойск, дислоцированных в Армении, всегда летали в этом районе – для обеспечения связи с КПП Мегри. Эти полеты были особенно интенсивными, во время боевых действий, поэтому азербайджанские вооруженные силы всегда знали, что ночью вдоль границы с Нахиджеваном пролетают только вертолеты российских подразделений.

Во-вторых, Азербайджан прекрасно знал, что Вооруженные силы Армении почти не использовали боевые вертолеты в войне.

Подводя итог описанию развития событий, отметим, что на этом решающем этапе войны вероятность случайности инцидента очень мала. Если к этому добавить тот факт, что турецкие вооруженные формирования находятся в Нахиджеване, то картина получается более полной».

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.