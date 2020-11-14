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"Айастани Анрапетутюн". Индицент с «МИ-24» - серьезный фактор начала новых процессов

"Айастани Анрапетутюн". Индицент с «МИ-24» - серьезный фактор начала новых процессов

«Очевидно, что случайность крушения в тот день вертолета МИ-24  очень мала, в том числе и по другим объективным обстоятельствам. Первое: вертолеты российских погранвойск, дислоцированных в Армении, всегда летали в этом районе – для  обеспечения связи с КПП Мегри. Эти полеты были особенно интенсивными, во время боевых действий, поэтому азербайджанские вооруженные силы всегда знали, что ночью вдоль границы с Нахиджеваном пролетают только вертолеты российских подразделений.

Во-вторых, Азербайджан прекрасно знал, что Вооруженные силы Армении почти не использовали боевые вертолеты в войне.

Подводя итог описанию развития событий, отметим, что на этом решающем этапе войны вероятность случайности инцидента очень мала. Если к этому добавить тот факт, что турецкие вооруженные формирования находятся в Нахиджеване, то картина получается  более полной».

 

Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты.

 

 

 


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