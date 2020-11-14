"Айастани Анрапетутюн". Арцах питает водные ресурсы Армении

«В результате войны сельское хозяйство и животноводство Арцаха понесли потери. Естественно, все это окажет прямое влияние и на экономику Армении. Я не только знаком с Арцахом или занимаюсь его проблемами, но я живу Арцахом и его экономикой. Я хорошо знаком с нынешней ситуацией, и в то же время не думаю, что уже следует говорить о потерях в прошедшем совершенном времени», - сказал руководитель исследовательского центра «Альтернатива», доктор экономических наук, профессор ТатулМанасерян.

Арцахсамодостаточен для обеспечения себя основными продуктами питания Между Арменией и Арцахом существует большая сфера сотрудничества по 8-ми из 10-ти продуктов, например, по зерну. «Арцах имеет возможность получать урожай отдельных культур до двух раз в год. Это исключительное явление. В результате хорошо спланированной работы в последние годы им также удалось увеличить площади садов гранатовых деревьев», - сказал Манасерян.

На вопрос, что нужно делать в сложившейся ситуации, чтобы смягчить нанесенный по экономикеудар, мой собеседник ответил, что проблема требует радикальных, а не косметических решений.

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