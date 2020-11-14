"Айастани Анрапетутюн". Турция потеряла чувство реальности

«После развязанной в Арцахе агрессии Турция все еще надеется, что, открыв свои границы с Арменией, она сможет развивать экономические отношения и торговлю между двумя странами. Другими словами, наш заклятый сосед потерял чувство реальности. Министр иностранных дел этой страны заявляет, что открытие границы с Арменией улучшит самочувствие наших граждан. Стоящая перед серьезным экономическим коллапсом, Турция, в своих обещаниях открыть границы с Арменией, заинтересована в скорейшем решении собственных проблем.

То, что Турции никогда не простится пролитая кровь наших героев —неоспоримо. Никогда не будет забыто, что по крайней мере 90% наших жертв пострадали от турецких дронов. И трусливые азербайджанцы, и воюющие деньги джихадисты никогда бы не посмели вступить в бой с 18-летним армянским солдатом».

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