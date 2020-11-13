Все человечество понесло огромную утрату: Ким Кардашьян о Дадиванке и армянах Арцаха

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян разместила фото Дадиванка в разделе «сторис» своей страницы в Instagram и озвучила проблему вынужденных переселенцев Арцаха.

«Не только армяне Арцаха, но и все человечество понесло огромную утрату. Сейчас это уже прощание. Если вам грустно, представьте, что они чувствуют. 120 тысяч человек были вынуждены покинуть дома своих предков, потому что Турция получила то, что хотела», - как сообщает Арменпресс, написала Ким Кардашьян,.

Она также отметила, что пастор Дадиванка отказался покинуть свою церковь. «Я буду стоять здесь с оружием в руках, пока они не убьют меня. Да защитит Бог мой народ», - по словам Ким Кардашьян, сказал пастор.

Телезвезда, у которой 191 миллион подписчиков в Instagram, добавила к своему посту хэштеги: «Признайте Арцах, остановите Эрдогана и Алиева, введите санкции против Турции и Азербайджана, исключите Турцию из НАТО».

Ранее Ким Кардашьян объявила о пожертвовании для Арцаха одного миллиона долларов Всеармянскому фонду «Айастан».