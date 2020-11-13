Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась за последние 4,5 года: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся критики о том, что за 2,5 года ему не удалось наладить нормальные отношения с Россией, и, более того, его правление там воспринималось как прозападное, антироссийское, и если бы здесь были другие власти, российская сторона оказала бы помощь другого качества и с другой скоростью. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр коснулся этого вопроса в интервью Общественному телевидению.

«Мы говорим о позициях по вопросу Карабаха. И я могу четко и уверенно заявить, что позиция Российской Федерации по карабахскому вопросу не изменилась за последние 4,5 года. Т.е. сегодня позиция Российской Федерации по карабахскому вопросу ровно такая же, как и 4,5 года назад. И в сегодняшних реалиях есть соответствующие этим представлениям реалии, в частности, присутствие российских миротворцев. И мы должны рассматривать вопрос в этой логике, потому что речь не идет об отношениях между властями Армении и России. Речь идет о позиции Российской Федерации по Нагорному Карабаху», - отметил премьер.

Он добавил, что в этом случае можно быть однозначно уверенными, что изменения позиции РФ не произошло: «Потому что, если бы они были взаимосвязаны, то эта позиция изменилась бы после мая 2018 года, она бы отличалась от позиции, которая была до мая 2018 года. Но она не изменилась, и я могу заявить об этом официально. Но, с другой стороны, могу сказать, что между властями Армении и России были, есть и будут нормальные рабочие отношения».

Коснувшись вопроса, каковы отношения между ним и президентом России Владимиром Путиным, премьер ответил: «Рабочие, очень хорошие».