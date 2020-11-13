Пашинян считает нецелесообразным обсуждать заявление о НК в самом эмоциональном состоянии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о том, почему не состоялось заседание Национального Собрания, когда оппозиционеры пришли в парламент, чтобы в самом важном политическом институте обсудить вопрос Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, в интервью Общественному телевидению Пашинян подчеркнул, что не считает целесообразным обсуждать этот вопрос в самом эмоциональном состоянии.

На замечание о том, что можно обсуждать трезво, премьер ответил: «Для того чтобы трезво обсуждать, нужно сначала протрезветь, и после этого обсуждать».

На вопрос, возможно ли обсуждение в такой атмосфере, Пашинян ответил: «Не в такой атмосфере, а в таком эмоциональном состоянии. Не думаю, что это возможно.

Кстати, когда я говорил о том, почему какая-то неудача заранее не обсуждается, скажем, например, с Национальным Собранием, я хочу привести немножко радикальную формулировку: потому что неудача на арене боевых действий происходит не потому, что ты так этого хочешь, а по определенным объективным и субъективным причинам.

По сути, с Национальным Собранием или оппозицией обсуждается то, что ты хочешь или планируешь сделать. А в данном случае, в силу некоторых обстоятельств, процессы происходили очень быстро и в таких условиях, когда Генштаб наших Вооруженных сил, политическое руководство Республики Арцах сформировали задачу, что необходимо как можно скорее остановить этот процесс».

Коснувшись вопроса о том, что если бы он был оппозиционером сейчас, и если бы был такой документ, такая ситуация, сидел бы он дома, премьер-министр Никол Пашинян: «Я, будучи оппозиционером, депутатом НС в 2016 году, поехал в Нагорный Карабах добровольцем, а потом, будучи не очень удовлетворенным ходом событий, не знаю, по крайней мере, не проводил митингов».