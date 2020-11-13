Спасатели Арцаха приняли участие в работах по поиску и обмену телами погибших военнослужащих

По инициативе миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворческих сил в Арцахе по наблюдению за режимом прекращения огня при активном участии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха 13 ноября состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе войны. Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, директор ГСЧС Арцаха, генерал-майор Карен Саркисян подчеркнул важность этой миссии для обеих сторон, подчеркнув, что Служба готова к любой работе в гуманитарных целях.

Во второй половине дня в работах по поиску и обмену телами принимали непосредственное участие несколько спасательных команд.

Гуманитарную работу спасателей на месте координировал Карен Саркисян во взаимодействии с командованием миссии МККК и российского миротворческого контингента.