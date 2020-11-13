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Российские и турецкие военные делегации обсудили дальнейшие шаги в Нагорном Карабахе

Российские и турецкие военные делегации обсудили дальнейшие шаги в Нагорном Карабахе

Российские и турецкие военные делегации обсудили в пятницу в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в министерстве национальной обороны завершилась. В ходе консультаций обсуждались работы, которые будут выполнены после объявления перемирия в Нагорном Карабахе, а также ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе. Переговоры продолжатся завтра", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.


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