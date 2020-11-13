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Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению

Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Сегодня в 22:00 можете посмотреть интервью премьер-министра Никола Пашиняна с Петросом Казаряном по Общественному телевидению», - написала Геворгян.


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