Заместитель председателя КГД Микаел Пашаян подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы продолжить получение неотложной медицинской помощи за рубежом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь КГД Лусине Мкртчян.