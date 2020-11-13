Представители 16 партий проведут 14 ноября церемонию зажжения свечей
Инициированный представителями 16 парламентских и внепарламентских партий митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, завершился. Как сообщает Арменпресс, член бюро АРФД Спартак Сейранян сообщил, что 14 ноября состоится церемония зажжения свечей, посвященная памяти жертв войны.
По словам Сейраняна, митинг будет организован 15 ноября.
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