МЧС России готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах

МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В случае необходимости в течение восьми часов (готово - ред.) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники", - сказал Зиничев.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О Межведомственном центре гуманитарного реагирования» для Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Согласно указу, в состав межведомственного центра входят представители министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на министерство обороны Российской Федерации.