Предстоящие на 14 ноября мероприятия
19:11, Ноябрь 13, 2020
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- 19:56 Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению
- 19:54 Начался процесс обмена телами жертв войны в Нагорном Карабахе
- 19:51 Заместитель председателя КГД Микаел Пашаян подал в отставку
- 19:34 Представители 16 партий проведут 14 ноября церемонию зажжения свечей
- 19:16 МЧС России готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах
- 19:11 Предстоящие на 14 ноября мероприятия
- 19:00 ФСБ РФ развернула в Армении пять дополнительных погранпостов
- 18:58 РФ проинформировала США и Францию об усилиях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
- 18:51 Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха
- 18:49 Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Карабахе
- 18:35 Путин поручил Лаврову уведомить партнеров по ОБСЕ и международные организации о ситуации с Карабахом
- 18:10 Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I
- 18:06 Состояние генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой
- 17:59 Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы с практической реализации положений трехстороннего заявления
- 17:55 Под председательством Пашиняна обсуждена работа по решению проблем арцахцев и предстоящие шагов
- 17:32 СМИ: на подростка во Франции напали с ножом около школы
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-11-20
- 17:25 Азиатские индексы - 13-11-20
- 17:09 Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
- 16:59 Президент Арцаха принял командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова
- 16:56 На площади Свободы стартовал инициированный представителями 16 партий митинг
- 16:49 Армен Саркисян продолжает консультации с политическими силами
- 16:42 В Испании будут штрафовать приезжих без отрицательного теста на COVID-19
- 16:35 Вдоль всей линии соприкосновения продолжает действовать режим прекращения огня: МО Арцаха
- 16:16 8 самолетов ВВС РФ совершили рейсы для переброски миротворцев в зону карабахского конфликта
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