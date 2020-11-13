РФ проинформировала США и Францию об усилиях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Россия проинформировала США и Францию, которые вместе с РФ являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, о своих усилиях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на видеосовещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин.

"Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и США как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали. Говорили мы также с американскими коллегами, - отметил Лавров. - В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - отметил Лавров.