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Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Карабахе

Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом Путин сказал на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - нагорно-карабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", - сказал Путин про гуманитарные темы.

Путин считает, что гражданскому населению Нагорного Карабаха понадобится дополнительная помощь.

Он также констатировал, что боевые действия в Нагорном Карабахе полностью остановлены.


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