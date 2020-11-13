Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседе был обсужден вопрос объявления следующего воскресенья, 22 ноября, Днем памяти героев, павших за защиту Родины в Арцахской войне, и проведения во всех армянских церквях мира поминальной службы.