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Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I

Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседе был обсужден вопрос объявления следующего воскресенья, 22 ноября, Днем памяти героев, павших за защиту Родины в Арцахской войне, и проведения во всех армянских церквях мира поминальной службы.


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