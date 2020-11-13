Состояние генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, подчеркнув, что распространенная информация о его смерти не соответствует действительности.