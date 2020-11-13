Под председательством Пашиняна обсуждена работа по решению проблем арцахцев и предстоящие шагов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие члены правительства и руководители других ведомств.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, встреча началась минутой молчания в память о погибших на войне армянах.

Премьер-министр отметил, что целью совещания является обсуждение вопросов, касающихся наших соотечественников, переехавших из Арцаха в Армению во время войны. “В частности, мы должны обсудить, какие программы поддержки мы должны реализовать для них. Но мы также должны констатировать, что приоритетом для нас является то, чтобы они получили эту поддержку в Арцахе. Т.е. это должна быть программа, которая способствует процессу возвращения наших соотечественников в Арцах. В этой связи давайте сначала констатируем, что мы сделали за этот период, как мы их поддержали, какие программы мы планируем реализовать в ближайшем будущем и как мы будем реализовывать эти программы”, - сказал премьер-министр.

Ответственные лица доложили, что в первые дни войны процесс организации поддержки наших соотечественников в Арцахе осуществлялся круглосуточно в тесном взаимодействии с партнерами Республики Арцах при непосредственном координировании аппарата премьер-министра. Также были задействованы волонтерские группы, действующие как в Арцахе, так и в Армении. Работы были направлены на обеспечение жильем, питанием, решение образовательных, медицинских и других проблем детей Арцаха. Продукты питания и предметы первой необходимости, а также одежда для всех переехавших в Армению арцахцев были обеспечены за счет пожертвований, а также государственных средств.

Было отмечено, что некоторые из тех, кто в эти дни переехали в Армению, были размещены в квартирах частных лиц, в различных государственных учреждениях, а также в гостиницах и гостевых домах. В ближайшее время правительство планирует поддержать их в оплате коммунальных услуг.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян подчеркнула, что за эти дни ни один житель Арцаха не остался без места для ночлега даже на одну ночь.

Затем были затронуты вопросы организации необходимой инфраструктуры для возвращения жителей Арцаха в свои родные поселения, восстановлении жилищного фонда, реализации мер социальной помощи и инвентаризации других вопросов.

Премьер-министр Пашинян поручил в короткие сроки сформировать рабочую группу с правительством Арцаха, которая займется вышеперечисленными вопросами, внесет соответствующие предложения по решению проблем. О проделанной работе будет еженедельно докладываться премьер-министру.