Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 31 нарушение, Турция - восемь. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня (из них по данным сирийской стороны – 30) в провинциях: Идлиб – 18; Алеппо – два; Латакия – пять; Хама – шесть. Турецкой частью представительства заявлено восемь фактов открытия огня (российской частью представительства подтверждено – 0)", - говорится в тексте бюллетеня.