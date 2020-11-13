На площади Свободы стартовал инициированный представителями 16 партий митинг

На площади Свободы стартовал митинг, инициированный представителями 16 парламентских и внепарламентских партий с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, партии созвали митинг, чтобы представить свою версию выхода из послевоенной ситуации.

«Сегодня в 16:00 всех лидеров партий вызвали в Специальную следственную службу для дачи объяснений, но наша борьба не прекратится», - сказал один из организаторов митинга.