На площади Свободы стартовал инициированный представителями 16 партий митинг
16:56, 13 Ноябрь, 2020
На площади Свободы стартовал митинг, инициированный представителями 16 парламентских и внепарламентских партий с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, партии созвали митинг, чтобы представить свою версию выхода из послевоенной ситуации.
«Сегодня в 16:00 всех лидеров партий вызвали в Специальную следственную службу для дачи объяснений, но наша борьба не прекратится», - сказал один из организаторов митинга.
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