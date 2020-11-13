Армен Саркисян продолжает консультации с политическими силами

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает политические консультации с парламентскими и внепарламентскими силами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян встретился с руководителем Демократической партии Армении Арамом Саркисяном, руководителем “Армянской конструктивной партии” Андреасом Гукасяном, с представителями социал-демократической партии “Решение гражданина” Суреном Саакяном и Гором Акопяном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в стране, коснулись подписанного между Арменией, Россией и Азербайджаном заявления по урегулированию карабахского конфликта.

Участники высказали свои взгляды и мнения по поводу ситуации. Президент Саркисян подчеркнул необходимость национального единства и стабильности в стране.