В Испании будут штрафовать приезжих без отрицательного теста на COVID-19

Путешественники в Испанию из стран, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста должны будут заплатить штраф до 6 тысяч евро, сообщила глава МИД страны Аранча Гонсалес Лайя.

С 23 ноября приезжающие в Испанию из стран, где сложилась сложная ситуация, в обязательном порядке должны будут предоставить отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. В список попали 65 стран, где уровень заражений более 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - в том числе Россия, США, почти все страны ЕС (кроме Финляндии, частично Греции и частично Норвегии), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы МИД, авиаперевозчики должны будут проверять перед посадкой наличие тестов, "хотя это и не обязанность, а рекомендация". "После прибытия в Испанию человек должен показать ряд документов, в том числе показать, есть ли у пассажира результаты ПЦР-теста, если нет – надо будет его сделать и заплатить штраф. Это большие штрафы, до 6 тысяч евро", - рассказала Аранча Гонсалес в интервью телеканалу Аntena3.

По ее мнению, граждане должны взять на себя "ответственность за эти усилия по гарантии безопасного передвижения и безопасного туризма".

В Испании с начала эпидемии только официально зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заболевания COVID-19, за последние две недели – 237 тысяч (504 на 100 тысяч населения), умерли 40,5 тысячи человек, из них за последние семь дней – 1295.

Ранее для въезда в Испанию путешественники должны были пройти медицинский осмотр – им мерили температуру и проводили "визуальный осмотр". Эти меры также остаются в силе.