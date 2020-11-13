Время в Ереване: 11:07:36,   13 Ноябрь

8 самолетов ВВС РФ совершили рейсы для переброски миротворцев в зону карабахского конфликта

8 самолетов ВВС РФ совершили рейсы для переброски миротворцев в зону карабахского конфликта

8 военно-транспортных самолетов российских Воздушно-космических сил Ил-76 13 ноября осуществили переброску подразделений 15-й миротворческой бригады для проведения миротворческих операций в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Самолеты перевезли в Армению более 10 больших грузовых внедорожников, а также средства материально-технического обеспечения и более 100 военнослужащих.

Координацию действий по выполнению миротворческих заданий и мониторингу ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта в ежедневном режиме осуществляет Национальный центр управления обороной РФ.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих было организовано взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Армении и Азербайджана.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации