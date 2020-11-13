В Арцахе ускоренными темпами осуществляются работы по восстановлению инфраструктур

Для решения вопросов временного проживания арцахцев в Армении оперативный штаб правительства Арцаха в Республике Армения находится в ежедневном контакте с Министерством труда и социальных дел Республики Армения. На состоявшейся в зале «Арменпресс» пресс-конференции министр труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах, координатор работ оперативного штаба правительства Арцаха в Республике Армения Микаел Вирабян отметил, что все поднятые вопросы и звонки доходят до места.

“Я прошу наших граждан не руководствоваться принципом, что они в обязательном порядке должны быть размещены в Ереване. Министерство приняло политику, согласно которой возможность жить в Ереване предоставляется гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и членам их семей, и раненым солдатам. Цель состоит в том, чтобы они могли получить соответствующую медицинскую помощь”, - сказал Микаел Вирабян. Он заверил, что на данный момент нет людей, оставшихся без жилья. Все обеспечены жильем, будь то отели, гостевые дома, индивидуальные апартаменты и т. д. Микаел Вирабян отметил, что готовятся проекты по облегчению финансовых проблем людей, принявших и поддерживающих арцахцев. Государство позаботится о счетах за коммунальные услуги гостиниц и гостевых домов.

Отвечая на вопрос какая стратегия разрабатывается для арцахцев, которые не могут вернуться в свои дома, потому что они не находятся под контролем вооруженных сил Армении, Микаел Вирабян напомнил о выступлении президента Арцаха Араика Арутюняна.

“Скоро мы все убедимся, что Республика Арцах станет желанным местом для жизни. То есть вся работа будет вестись в этом направлении. Должен сказать, что жилищные проблемы на территории Арцаха будут решены в первоочередном порядке”, - сказал он.

В то же время Микаел Вирабян сообщил, что в Арцахе ведется довольно активная работа по ликвидации последствий войны. В частности, в первоочередном порядке восстанавливаются инфраструктуры: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и др. Он выразил уверенность, что в течение 15 - 20 дней эти вопросы будут решены в столице и в прилегающих районах.