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Президент Армен Саркисян принял посла Болгарии в Армении

Президент Армен Саркисян принял посла Болгарии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 ноября принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Армении Марию Павлову Цоцоркову-Каймактчиеву в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, Армен Саркисян выразил благодарность послу за ее личный вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Президент подчеркнул, что армяно-болгарские отношения имеют большой потенциал развития в разных сферах, и выразил уверенность, что они продолжат расширяться.

Посол пожелала мира нашей стране и народу и отметила, что она уезжает, увозя с собой теплые воспоминания об Армении и армянском народе.


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