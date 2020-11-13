Президент Армен Саркисян принял посла Болгарии в Армении
Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 ноября принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Армении Марию Павлову Цоцоркову-Каймактчиеву в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, Армен Саркисян выразил благодарность послу за ее личный вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Президент подчеркнул, что армяно-болгарские отношения имеют большой потенциал развития в разных сферах, и выразил уверенность, что они продолжат расширяться.
Посол пожелала мира нашей стране и народу и отметила, что она уезжает, увозя с собой теплые воспоминания об Армении и армянском народе.
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