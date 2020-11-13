В Анкаре готовятся к приему российской делегации

13 ноября в столице Турции Анкаре ожидается прибытие российской делегации, состоящей из 20 человек. Визит следует после подписания заявления о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявления, сделанные министром обороны страны Хулуси Акаром и министром иностранных дел Турции Млутом Чавушоглу, российская делегация сначала побывает в МИД, а затем в Министерстве обороны.

Издание “Эхо Москвы” отмечает, что российская сторона подтвердила визит, при этом напомнив о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Турция не будет иметь миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее как турецкие, так и российские СМИ сообщали, что делегация Российской Федерации прибудет в столицу Турции Анкару. Целью визита является обсуждение заявления, подписанного 10 ноября между Арменией, Россией и Азербайджаном.

Мэри Вардумян