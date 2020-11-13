Пауза важна для подготовки системы безопасности к возможным развитиям: Андраник Кочарян

По словам председателя постоянной комиссии Национального собрания по обороне и безопасности Андраника Кочаряна, противник будет пытаться и дальше развивать свое преимущество. Армении следует использовать этот момент паузы, чтобы подготовить систему безопасности ко всем возможным событиям.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Кочарян выразил в разговоре с журналистами в парламенте.

“Мы должны двигаться в рамках нынешней экстремальной повестки дня нашей страны, в рамках военного положения. У нас есть проблемы внутренней безопасности, а внешние взаимосвязаны, нам нужно выйти из этой ситуации, чтобы и Армия обороны, и Вооруженные силы быстро вышли из этого психологического состояния упадка, чтобы мы были готовы к вызовам в том смысле, что противник обязательно попытается найти больше способов развития своего преимущества. Сейчас у нас момент паузы, эта пауза очень важна для нас, чтобы привести всю нашу систему безопасности в состояние, при котором мы будем готовы к возможному развитию событий”, - сказал Кочарян.

По его мнению, комиссии НС по делам обороны есть над чем работать, она должна работать во взаимодействии с Вооруженными силами и всеми органами безопасности. Председатель комиссии считает, что в будущем нужно работать над устранением ошибок. В бюджете должна быть другая логика, когда речь идет о пересмотре вооружений и структур армии. Мы должны учиться на ошибках.

Мы извлекаем уроки из таких ситуаций, но мы должны постоянно извлекать уроки, потому что развитие армии - это постоянный процесс. И у нас были пробелы в этом процессе, мы должны это честно признать, в этой структуре никогда не должно быть таких пробелов”, - сказал Кочарян.

Ссылаясь на заявление лидеров Армении, России и Азербайджана по поводу нагорно-карабахского конфликта, он сказал, что мог представить себе такое развитие, но, естественно, он и многие другие не знали о содержании текста.

Лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий в зоне конфликта с 01:00 10 ноября.

Анна Григорян