Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
15:03, 13 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Арутюнян Агаси Рубикович, 1968 г. р.
- Мкртчян Араик Абраамович, 1967 г. р.
- Мкртчян Альберт Юрикович, 1979 г. р.
- Исраелян Аркадий Генрикович, 1978 г. р.
- Маргарян Ашот Агасович, доброволец, 1963 г. р.
- Товмасян Арамаис Константинович, доброволец, 1997 г. р.
- Степанян Артур Ананиевич, 1998 г. р.
- Цатурян Геворг Альбертович, 2002 г. р.
- Фиданян Гнел Минасович, 1985 г. р.
- Алексанян Эмиль Арменович, 2000 г. р.
- Аватьян Айк Хачикович, доброволец, 1984 г. р.
- Лорецян Нарек Артакович, 2000 г. р.
- Мартиросян Норайр Артаваздович, 1958 г. р.
- Ванцян Сурен Арташесович, 1996 г. р.
- Меликян Сурен Эдуардович, доброволец, 1978 г. р.
- Мурадян Вачаган Артемович, резервный состав, 1999 г. р.
- Манукян Вардгес Ашотович, доброволец, 1987 г. р.
- Григорян Нвер Вазгенович, 1976 г. р.
- Ераносян Армен Амаякович, доброволец, 1972 г. р.
- Матевосян Армен Гагикович, 1994 г. р.
- Саркисян Тигран Норайрович, 1966 год.
- Григорян Саро Размикович, 1988 г. р.
- Христофор Артин Андраник, доброволец, 1972 г. р.
- Оганесян Марат Робертович, доброволец, 1961 г. р.
- Исунц Виктор Шамхалиевич, доброволец, 1949 г. р.
- Джумхурян Армен Ашотович, доброволец, 1997 г. р.
- Казарян Армен Саркисович, доброволец, 1969 г. р.
- Оганян Артур Николаевич, доброволец, 1973 г. р.
- Айрапетян Эдуард Вагинакович, доброволец, 1982 г. р.
- Восканян Костан Корьюнович, доброволец, 1966 год.
- Галстян Хачик Саакович, 1989 г. р.
- Багдасарян Тигран Ованнесович, 1990 г. р.
- Парсаданян Арам Рафикович, 1972 г. р.
- Микаелян Айк Грантович, доброволец, 1984 г. р.
- Кочинян Мгер Мартинович, 2001 г. р.
- Хуршудян Саша Зинворович, 2000 г. р.
- Даниелян Айк Ашотович, 2002 г. р.
- Тевонян Арам Анушаванович, 2001 г. р.
- Симонян Сейран Сосович, 2000 г. р.
- Авакян Гнел Араикович, 2001 г. р.
- Аракелян Ованес Смбатович, 1992 г. р.
- Вартанян Торгом Арамович, 1992 г. р.
- Аветисян Давид Радикович, 1982 г. р.
- Айвазян Адам Нверович, 1996 г. р.
До публикации этих имен известно было о 1 339 погибших.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен