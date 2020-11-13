Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Арутюнян Агаси Рубикович, 1968 г. р. Мкртчян Араик Абраамович, 1967 г. р. Мкртчян Альберт Юрикович, 1979 г. р. Исраелян Аркадий Генрикович, 1978 г. р. Маргарян Ашот Агасович, доброволец, 1963 г. р. Товмасян Арамаис Константинович, доброволец, 1997 г. р. Степанян Артур Ананиевич, 1998 г. р. Цатурян Геворг Альбертович, 2002 г. р. Фиданян Гнел Минасович, 1985 г. р. Алексанян Эмиль Арменович, 2000 г. р. Аватьян Айк Хачикович, доброволец, 1984 г. р. Лорецян Нарек Артакович, 2000 г. р. Мартиросян Норайр Артаваздович, 1958 г. р. Ванцян Сурен Арташесович, 1996 г. р. Меликян Сурен Эдуардович, доброволец, 1978 г. р. Мурадян Вачаган Артемович, резервный состав, 1999 г. р. Манукян Вардгес Ашотович, доброволец, 1987 г. р. Григорян Нвер Вазгенович, 1976 г. р. Ераносян Армен Амаякович, доброволец, 1972 г. р. Матевосян Армен Гагикович, 1994 г. р. Саркисян Тигран Норайрович, 1966 год. Григорян Саро Размикович, 1988 г. р. Христофор Артин Андраник, доброволец, 1972 г. р. Оганесян Марат Робертович, доброволец, 1961 г. р. Исунц Виктор Шамхалиевич, доброволец, 1949 г. р. Джумхурян Армен Ашотович, доброволец, 1997 г. р. Казарян Армен Саркисович, доброволец, 1969 г. р. Оганян Артур Николаевич, доброволец, 1973 г. р. Айрапетян Эдуард Вагинакович, доброволец, 1982 г. р. Восканян Костан Корьюнович, доброволец, 1966 год. Галстян Хачик Саакович, 1989 г. р. Багдасарян Тигран Ованнесович, 1990 г. р. Парсаданян Арам Рафикович, 1972 г. р. Микаелян Айк Грантович, доброволец, 1984 г. р. Кочинян Мгер Мартинович, 2001 г. р. Хуршудян Саша Зинворович, 2000 г. р. Даниелян Айк Ашотович, 2002 г. р. Тевонян Арам Анушаванович, 2001 г. р. Симонян Сейран Сосович, 2000 г. р. Авакян Гнел Араикович, 2001 г. р. Аракелян Ованес Смбатович, 1992 г. р. Вартанян Торгом Арамович, 1992 г. р. Аветисян Давид Радикович, 1982 г. р. Айвазян Адам Нверович, 1996 г. р.

До публикации этих имен известно было о 1 339 погибших.