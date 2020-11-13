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Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории

Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории

Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы уже получили две тысячи доз российской вакцины "Спутник V", чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний... И мы находимся в постоянном контакте с производителям вакцины для того, чтобы мы могли производить ее и в своей стране", - сказала Родригес.

Отвечая на вопрос, в какой стадии находится обсуждение возможной локализации производства, Родригес отметила, что Каракас "предложил не только покупать российскую вакцину, но и стать ее производителем и производить ее в Венесуэле",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что планируются контакты венесуэльских представителей с производителями российской вакцины, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.


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