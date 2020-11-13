Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы уже получили две тысячи доз российской вакцины "Спутник V", чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний... И мы находимся в постоянном контакте с производителям вакцины для того, чтобы мы могли производить ее и в своей стране", - сказала Родригес.

Отвечая на вопрос, в какой стадии находится обсуждение возможной локализации производства, Родригес отметила, что Каракас "предложил не только покупать российскую вакцину, но и стать ее производителем и производить ее в Венесуэле",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что планируются контакты венесуэльских представителей с производителями российской вакцины, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.