С 25 октября действует Оперативный штаб правительства Арцаха в Армении. К его работам привлечены руководители различных ведомств Республики Арцах, а также советники и заместители президента Арцаха.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» министр труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах, координатор Оперативного штаба правительства Арцаха в Армении Микаел Вирабян отметил, что основной задачей оперативного штаба является координация социально-экономических проблем граждан Арцаха, перемещенных в Армению.

“В течение этого периода оперативный штаб смог согласовать ряд вопросов, связанных с предоставлением социальных, медицинских, образовательных и юридических услуг. Есть много вопросов: жилищные проблемы, питание, теплая одежда, выплата пенсий и т. д. За день на местах мы работаем с более чем 300 арцахцами, не говоря уже о звонках”, - сказал Микаел Вирабян.

В наши дни многие арцахцы оказались в Армении без документов. Микаел Вирабян отметил, что в офисе, расположенном на улице Вардананц 16/1 в Ереване, есть отделы записи актов гражданского состояния и государственного реестра. Специалисты проводят разъяснения и помогают гражданам в составлении документов. Микаел Вирабян заверил, что вопросы, касающиеся документов арцахцев, решаются в упрощенном порядке.

В Армении арцахцам уже второй месяц выплачиваются пенсии и пособия. Выплата пенсий и пособий за ноябрь уже началась.