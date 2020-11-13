NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена

Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.

"Он знает, что все кончено", - заявил газете один из советников Трампа.

По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.

Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые Трамп повторяет в Twitter. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений на выборах не было. Министерство внутренней безопасности также заявило в четверг, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.