Законодательный орган Монтевидео признал независимость Арцаха

Законодательный орган штата Монтевидео Уругвая признал независимость Арцаха.

Как передает Арменпресс, резолюция была принята единогласно. В опубликованном тексте отмечается, что подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией заявление не является следствием утвержденных ООН достоверных сбалансированных переговоров. Это следствие незаконного применения силы, что вынудило уступить земли, являющиеся историческим наследием, на которых тысячелетиями жили армяне.

В частности, отмечается, что орган призывает международное сообщество признать статус Арцаха как независимого государства, что является реальным путем мирного урегулирования, и обеспечит стабильный мир для Арцаха и Армении.