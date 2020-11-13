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Законодательный орган Монтевидео признал независимость Арцаха

Законодательный орган Монтевидео признал независимость Арцаха

Законодательный орган штата Монтевидео Уругвая признал независимость Арцаха.

Как передает Арменпресс, резолюция была принята единогласно. В опубликованном тексте отмечается, что подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией заявление не является следствием утвержденных ООН достоверных сбалансированных переговоров. Это следствие незаконного применения силы, что вынудило уступить земли, являющиеся историческим наследием, на которых тысячелетиями жили армяне.

В частности, отмечается, что орган призывает международное сообщество признать статус Арцаха как независимого государства, что является реальным путем мирного урегулирования, и обеспечит стабильный мир для Арцаха и Армении.


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