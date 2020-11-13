На линии соприкосновения НКР и Лачинского коридора размещены 10 наблюдательных пунктов миротворцев

Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады Вооруженных сил России, прибывшая для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, направилась из Гориса в Степанакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

В колонне бронетранспортеры, автомобили, материально-техническое обеспечение, которые ранее были доставлены из России на военно-транспортном самолете “Ил-76”. Авангард миротворческой бригады проехал по Горису, Суси, Канач Тала, горному перевалу Лисагор, юго-западному пригородному маршруту Шуши и приступил к развертыванию 4 наблюдательных постов в зоне своей ответственности “Юг”. Подразделения миротворческих для мониторинга над Лачинским коридором и на участке Лачинской дороги устанавливают 6 временных наблюдательных пунктов.

В целом вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре размещены 10 наблюдательных пунктов.

Отмечается, что на них возложена функция сбора информации о случаях нарушения режима прекращения огня, своевременного доведения этой информации до командования миротворческих сил, а также сохранения безопасности транзитного движения и подавления незаконных действий против мирного населения. Это будет способствовать возвращению к мирной жизни и быстрому перемещению беженцев.

Подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого подразделения, также будут выполнять свои задачи в районе миротворческой операции. Им поручается патрулирование вдоль линии соприкосновения сторон и сопровождение кортежей.

Миротворческие силы оснащены современным вооружением, также военной и специальной техникой.