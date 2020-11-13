CNN прогнозирует победу Байдена в Аризоне после подсчета 99% голосов
Кандидат от демократов Джо Байден победил в штате Аризона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчеты.
Аризона оставалась одним из нескольких штатов с неясным исходом борьбы между Байденом и Дональдом Трампом.
Согласно CNN, после подсчета 99% бюллетеней в штате за Байдена проголосовало 49,4% избирателей, а за Трампа – 49,1%. Разница составляет менее 14 тысяч голосов.
Выборы в Аризоне приносит победителю 11 голосов выборщиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Если прогноз телеканала окажется верным, это будет лишь второй случай более чем за 70 лет, когда победу в Аризоне одерживает демократ.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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