Гаджиев прилагает усилия для предотвращения межгосударственного скандала с РФ

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев пытается предотвратить межгосударственный скандал с Россией, возникший после заявления, сделанного послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу.

Гаджиев заявление посла “на войне как на войне”, сделанное им после того, как Азербайджан в воздушном пространстве Армении сбил российский Ми-24, считает неуместным. Эти слова вызвали недовольство Москвы. В МИД России выразили надежду, что азербайджанская сторона больше не позволит себе делать двусмысленных заявлений по поводу этого трагического инцидента. “Если Россия будет придерживаться принципа “на войне как на войне”, ответ будет убийственным”, - заявили в российском МИД. В ведомстве также подчеркнули, что ожидают расследования, обещанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

“Главы дипломатических представительств за рубежом и другие официальные лица обязаны воздерживаться от непроизвольных заявлений”, - цитируют Хаджиева азербайджанские и российские СМИ.

Российский Ми-24 был сбит в суверенном воздушном пространстве Армении 9 ноября. Два члена экипажа погибли, один получил ранения. Азербайджан заявил, что крушение вертолета было ошибкой, за которую Баку готов заплатить Москве компенсацию.