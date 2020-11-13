Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
09:36, 13 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Дериклян Айк Артурович, 2002 г. р.
- Назарян Галуст Манукович, 1999 г. р.
- Махмурян Размик Арсенович, 2002 г. р.
- Габриэлян Вольфик Вахтангович, 1994 г. р.
- Шамамян Саргис Грачикович, резервный состав, 1982 г. р.
- Погосян Манук Артурович, резервный состав, 1991 г. р.
- Довлатбекян Эдвард Гагикович, резервный состав, 1984 г. р.
- Саакян Армен Давидович, 1994 г. р.
- Киракосян Геворг Рафаелович, 1988 г. р.
- Давтян Мнацакан Вазгена, 1995 г. р.
- Григорян Давид Комитасович, 1977 г. р.
- Мкртчян Давид Мушегович, 1992 г. р.
- Саркисян Карен Хачикович, резервный состав, 1997 г. р.
- Мурадян Ашот Сергеевич, 1965 г. р.
- Айрапетян Армен Айрапетович, доброволец, 1988 г. р.
- Мартиросян Артуш Алексанович, доброволец,1989 г. р.
- Арутюнян Геворг Арманович, 1999 г. р.
- Согомонян Гор Арцвикович, доброволец, 1988 г. р.
- Мирзоян Гурген Багратович, 1990 г. р.
- Степанян Григор Яшевич, доброволец, 2000 г. р.
- Петросян Татул Аршакович, доброволец, 1982 г. р.
- Товмасян Татул Варданвич, 2001 г. р.
- Мурадян Мушег Саркисович, 1993 г. р.
- Саркисян Вардан Самвелович, доброволец, 1987 г. р.
- Афиян Яков Сергеевич, доброволец,1998 г. р.
- Товмасян Артак Абелович, доброволец, 1994 г. р.
- Казарян Артак Ованесович, доброволец,1982 г. р.
- Мушегян Гегам Сейранович, доброволец, 1969г. р.
- Казарян Айк Анушаванович, доброволец, 1967 г. р.
- Пашьян Амаяк Сосович, 1983 г. р.
- Сарибекян Саргис Ованесович, резервный состав, 1989 г. р.
- Сарьян Сейран Арамаисович, резервный состав, 1969 г. р.
- Ованнисян Сурен Ашотович, резервный состав, 1974г. р.
- Кизирянц Гарник Эдуардович, доброволец, 1991 г. р.
- Карапетян Арсен Степаевич, доброволец, 1965 г. р.
- Гегамян Вилгем Арагонович, 2001 г. р.
- Аллахвердян Леонид Джоникович, 2000 г. р.
До публикации этих имен известно было о 1 302 погибших.
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