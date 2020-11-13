Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Дериклян Айк Артурович, 2002 г. р. Назарян Галуст Манукович, 1999 г. р. Махмурян Размик Арсенович, 2002 г. р. Габриэлян Вольфик Вахтангович, 1994 г. р. Шамамян Саргис Грачикович, резервный состав, 1982 г. р. Погосян Манук Артурович, резервный состав, 1991 г. р. Довлатбекян Эдвард Гагикович, резервный состав, 1984 г. р. Саакян Армен Давидович, 1994 г. р. Киракосян Геворг Рафаелович, 1988 г. р. Давтян Мнацакан Вазгена, 1995 г. р. Григорян Давид Комитасович, 1977 г. р. Мкртчян Давид Мушегович, 1992 г. р. Саркисян Карен Хачикович, резервный состав, 1997 г. р. Мурадян Ашот Сергеевич, 1965 г. р. Айрапетян Армен Айрапетович, доброволец, 1988 г. р. Мартиросян Артуш Алексанович, доброволец,1989 г. р. Арутюнян Геворг Арманович, 1999 г. р. Согомонян Гор Арцвикович, доброволец, 1988 г. р. Мирзоян Гурген Багратович, 1990 г. р. Степанян Григор Яшевич, доброволец, 2000 г. р. Петросян Татул Аршакович, доброволец, 1982 г. р. Товмасян Татул Варданвич, 2001 г. р. Мурадян Мушег Саркисович, 1993 г. р. Саркисян Вардан Самвелович, доброволец, 1987 г. р. Афиян Яков Сергеевич, доброволец,1998 г. р. Товмасян Артак Абелович, доброволец, 1994 г. р. Казарян Артак Ованесович, доброволец,1982 г. р. Мушегян Гегам Сейранович, доброволец, 1969г. р. Казарян Айк Анушаванович, доброволец, 1967 г. р. Пашьян Амаяк Сосович, 1983 г. р. Сарибекян Саргис Ованесович, резервный состав, 1989 г. р. Сарьян Сейран Арамаисович, резервный состав, 1969 г. р. Ованнисян Сурен Ашотович, резервный состав, 1974г. р. Кизирянц Гарник Эдуардович, доброволец, 1991 г. р. Карапетян Арсен Степаевич, доброволец, 1965 г. р. Гегамян Вилгем Арагонович, 2001 г. р. Аллахвердян Леонид Джоникович, 2000 г. р.

До публикации этих имен известно было о 1 302 погибших.