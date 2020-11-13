Объем грузоперевозок в Армении вырос на 4.9%

Объем грузоперевозок в Армении в январе - сентябре 2020 года составил 10 млн 874 001 тонну, что превысило прошлогодний показатель на 4.9%.

Как сообщили «Арменпресс» в Статистическом комитете Армении, объем грузоперевозок железнодорожным транспортом за первые 9 месяцев текущего года - 2 млн 472 002 тонн. По сравнению с тем же месяцем 2019 года рост составил 6,5%, в случае автомобильных перевозок эти показатели составили 7 млн 55 006 тонн (рост на 6,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года).

В январе-сентябре 2020 года воздушным путем было перевезено 11 005 тонн грузов, что на 19% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В сфере магистрального трубопроводного транспорта зарегистрировано, соответственно, 1 млн 334 008 тонн. Показатели роста - 0,8%.