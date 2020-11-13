Тер-Петросян призывает оценить то, что в результате трехстороннего соглашения не будет новых жертв

Трехстороннее соглашение Россия-Армения-Азербайджан следует рассматривать как реальность, учитывая хотя бы тот факт, что война окончена, “жертв больше не будет”. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил первый президент Армении Леон Тер-Петросян, добавив, что процесс реализации соглашения и окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего, к которому Армения должна готовиться со всей серьезностью.

“Вчерашнее заявление Армянского национального конгресса как в лагере действующей власти, так и в разношерстной радикальной оппозиции ввело многих в заблуждение в том смысле, что мы якобы поддерживаем один из упомянутых лагерей. Очевидно, что мы не являемся ни участниками, ни сторонниками нынешней борьбы за власть. Мы озабочены только тем, чтобы избежать гражданской войны, преодолеть нынешний кризис лишь конституционным путем, независимо от того, какой из противоборствующих лагерей решит эту проблему. Самым желательным вариантом, конечно же, является разумное соглашение между двумя сторонами.

Что же касается трехстороннего соглашения Россия-Армения-Азербайджан, которое стало причиной внутриполитического противостояния, то его следует воспринимать как состоявшуюся реальность, учитывая хотя бы тот важный факт, что война закончилась, жертв больше не будет. Процесс окончательного урегулирования карабахского конфликта - дело ближайшего будущего, к которому Армения должна быть серьезно подготовлена”, - говорится в заявлении.