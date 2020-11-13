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Ишхан Сагателян освобожден

Ишхан Сагателян освобожден

Судья суда общей юрисдикции города Еревана Татевик Григорян приняла решение освободить представителя Верховного органа АРФД Ишхана Сагателяна. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Лусине Саакян.

“Артур Ванецян и Ишхан Сагателян после судебных заседаний были приглашены в Специальную следственную службу Республики Армения, куда они и пойдут сейчас. О дальнейшем мы сообщим  дополнительно”, - написала Саакян.

Ишхан Сагателян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения.


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