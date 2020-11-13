Ишхан Сагателян освобожден

Судья суда общей юрисдикции города Еревана Татевик Григорян приняла решение освободить представителя Верховного органа АРФД Ишхана Сагателяна. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Лусине Саакян.

“Артур Ванецян и Ишхан Сагателян после судебных заседаний были приглашены в Специальную следственную службу Республики Армения, куда они и пойдут сейчас. О дальнейшем мы сообщим дополнительно”, - написала Саакян.

Ишхан Сагателян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения.