Я верю в твое мужество, мой любимый народ: Геворг V Суренянц из глубины в целый век

Газета “Айастани Анрапетутюн”: "Существует довольно распространенное заблуждение, что историография далека от точности. Однако история находится в области системного знания, это не просто изложение фактов, цифр и имен. История - это создание настоящего для будущего через прошлое. Читаешь слова Католикоса Всех Армян Геворга V Суренянца и убеждаешься, что история любит повторяться для тех народов, которые не усвоили ее уроков.

“Яркий горизонт нашей Родины вновь потемнел, мирная жизнь вновь нарушена. Армянский народ, истекающий кровью, остался под открытым небом. На наших границах вновь гремят пушки, вновь возник кошмар, бывший два года назад, и из уст каждого человека слышится “враг наступает”. Да, Армянский народ, враг наступает, беспощадный враг, он уже стоит перед нами, и, набрав свои последние силы, ведет отчаянную борьбу и хочет лишить нас наших домов, Родины и свободы и, подобно Израилю, сеять в пустыне наши кости. Что вы думаете, что вы сделаете? Будете храбро сражаться и погибнете героически, или станете вечными рабами, или подставите свои головы под мечи врага? Устраните эту уничижительную мысль! Если вам дорога Родина, если вы любите свободную жизнь, если для вас заветны и святы имя и честь армянина, церковь, окрашенная кровью наших отцов и дедов, семейные святыни и очаг, то настало время, чтобы вы с оружием в руках стали защитниками Родины, находящейся под угрозой.

Жизнь научила нас, что мы сами должны защищать свою Родину, чужой нам не помогал и не поможет. Храбрый армянский солдат, удиви мир своей храбростью и бесстрашием, соберись силами в последний раз, еще раз нанеси свой смертельный удар безжалостному врагу, желающему стереть свободу Родины и армянина. Поверь и верь, что этим последним ударом твоим ты навеки поколеблешь незыблемый образ врага, ибо это его последняя отчаянная борьба, или погибнуть вовеки и или уничтожить тебя.

... Так идите, дерзайте, будьте мужественны и своими мечами очистите наш путь к Мушу и Сасуну, к Св. Карапету и к Ахтамару. А вы, мои родные мира Араратского, дети Вагаршапата, Ошакана, Аштарака, Сардарапата, Апарана, Ширака, Цахкадзора и Гегаркуника, оставьте старикам, вашим матерям и сестрам вашу домашнюю работу. Ваша свобода под опасностью, идите к границам, вспомните Зейва и Сардарапат, где вы показали вашу храбрость, откуда вы прогнали врага. Вы очистились от внутренних врагов, так очиститесь храбро и от внешних врагов, чтобы армянский флаг, водруженный над вершиной Масиса, оставался непоколебимым.

Я верю в тебя, мой дорогой народ, в твою храбрость, я верю в твой неуклонный удар, я верю в Бога могущественного и в его чудеса. Горстку наших храбрецов он наделил силой и умением два года постоянно поражать врага, угрожающего нашей Родине и церкви. Бог и в этот раз даст славную победу храбрецам Родины, а восставшего врага растерзает. (2 октября 1920 года, Вагаршапат. Еженедельник “Эчмиадзин”)".

Подготовила Лусине Мхитарян