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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турецкая подлость в попытке создать новую ситуацию

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турецкая подлость в попытке создать новую ситуацию

“Развязав войну против Арцаха руками Азербайджана, озверевший Эрдоган стремится закрепиться на Южном Кавказе, навязать новую ситуацию Республике Армения и подписать новое соглашение, которое нейтрализует Севрский договор. Турция не достигла своей цели в этой войне, поэтому не исключено, что в будущем возможны и другие провокации против Республики Армения.

Армянское государство должно принять во внимание эту опасность и принять соответствующие меры, чтобы избежать нежелательного развития событий. А почему бы не напомнить американскому руководству о невыполненных обязательствах, ведь мандат Армении был отдан президенту этой страны, а договор до сих пор не реализован, потому что Армения потеряла государственность и вошла в состав СССР”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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