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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Немедленно отозвать наемников

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Немедленно отозвать наемников

“Эрдоган и Алиев, которые последовательно отрицали участие джихадистских экстремистов в Арцахской войне, уже не предпринимают усилий в этом направлении. Интернет наводнен фотографиями боевиков-джихадистов в азербайджанской форме и с турецкими флагами, гуляющих по улицам Азербайджана. За исключением заявлений сопредседателей Минской группы и Ирана о присутствии террористов, ни одна из соответствующих международных организаций не предприняла никаких мер, чтобы повлиять на действия Турции и Азербайджана или осудить их. В результате на протяжении всей войны Турция продолжала перебрасывать наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта. Лишь после окончания войны Рабочая группа ООН по использованию наемников решила опубликовать заявление, в котором признала присутствие джихадистских экстремистов в зоне боевых действий и призвала к их выводу”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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