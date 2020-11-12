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Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — добавил генерал-майор.

Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".

"Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.


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