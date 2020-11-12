Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о расследовании инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 и наказании виновных. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД РФ, комментируя слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне всякое может быть".

"Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных, - отметили в дипведомстве. - Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

В министерстве подчеркнули, что если бы Россия исповедовала принцип "на войне как на войне", то ответ на инцидент с Ми-24 был бы сокрушительным. "В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - указали в МИД РФ.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.