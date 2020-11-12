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Полиция подвергла приводу 20 участников митинга

Полиция подвергла приводу 20 участников митинга

После организованного представителями 17 парламентских и внепарламентских партий митинга полиция подвергла приводу 20 человек. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, они подвергнуты приводу из-за административных правонарушений.


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