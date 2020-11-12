Швеция продолжит поддерживать усилия по достижению прочного урегулирования конфликта в НК

Швеция, которая принимает председательство в ОБСЕ в конце этого года, продолжит поддерживать усилия по достижению долгосрочного и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отвечая на вопросы депутата шведского парламента Бьорна Сьодера и Роберта Халефа.

«Правительство приветствует тот факт, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Сейчас мы пытаемся получить дополнительную информацию о достигнутых договоренностях и о том, как они будут реализованы. Понятно, что конфликт еще не закончился, есть еще много вопросов, которые нужно решить. Вот почему ОБСЕ и международное сообщество должны сохранять приверженность прочному долгосрочному урегулированию путем переговоров. В конце года, принимая председательство в ОБСЕ, я продолжу поддерживать эти усилия», - сказала Линде.

Она добавила, что боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта были интенсивными, в результате чего пострадали люди и нанесен значительный ущерб. «Швеция осуждает нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права. Гуманитарная ситуация очень важна. Десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть зону конфликта, а населенные пункты, гражданские объекты, такие как школы и больницы, были разрушены», - отметила министр иностранных дел Швеции.

По ее словам, ситуация осложнилась из-за распространения коронавируса, на что власти не смогли должным образом отреагировать из-за боевых действий.