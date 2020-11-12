Митинг в Ереване завершился:  полиция задержала нескольких человек

Организованный представителями 17 парламентских и внепарламентских партий митинг завершился на площади Свободы. Как сообщает Арменпресс, член бюро АРФ “Дашнакцутюн” Армен Рустамян заявил, что 13 ноября в 16:00 состоится очередной митинг на площади Свободы.

После митинга полиция задержала нескольких участников митинга.

Арменпресс пытается выяснить у полиции причину привода этих людей.